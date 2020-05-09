Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan detaylı aramada; 4 adet poşet içerisinde 199 paket halinde toplam 101 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili ikamet sahibi (R.H.),(V.Ş.) ve (N.Ş.) isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.