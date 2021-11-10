Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Van'da uyuşturucu operasyonları: 473 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - SON DAKİKA HABERLER

Van'da uyuşturucu operasyonları: 473 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 473 kilo 600 gram eroin, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 900 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

10.11.2021 - 02:33 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da uyuşturucu operasyonları: 473 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - SON DAKİKA HABERLER
Van'da 500 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı.

Narkotik köpekleri "Zeyna", "Zeus" ve "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkunç tahmin! '2023 yılında bekliyoruz' deyip duyurdu
Korkunç tahmin! '2023 yılında bekliyoruz' deyip duyurdu
1998'de satmasaydı dünyanın en zengini olacaktı
1998'de satmasaydı dünyanın en zengini olacaktı
Para kazanmak için üye oldu... On binlerce lirası uçtu
Para kazanmak için üye oldu... On binlerce lirası uçtu
Milyonluk lüks araçları ülkeye bakın nasıl sokmuşlar!
Milyonluk lüks araçları ülkeye bakın nasıl sokmuşlar!
Sırbistan'da Mladic protestosu
Sırbistan'da Mladic protestosu
Türkiye'nin insansız kara araçları seri üretime hazırlanıyor!
Türkiye'nin insansız kara araçları seri üretime hazırlanıyor!
TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı
Nijer'de okul alev alev yandı: 25 öğrenci öldü
Nijer'de okul alev alev yandı: 25 öğrenci öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.