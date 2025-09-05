Habertürk
        Van'da uyuşturucu operasyonları: 34 gözaltı

        Van'da uyuşturucu operasyonları: 34 gözaltı

        Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alından 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 01:44 Güncelleme: 05.09.2025 - 01:44
        Van'da uyuşturucu operasyonları: 34 gözaltı
        Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda 29 Ağustos-4 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 35,83 gram esrar, 26,41 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram skunk, 9,20 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid, 1,14 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; gözaltına alınan 34 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 29'u hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #van
        #haberler
        #Son dakika haberler
