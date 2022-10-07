Van'da uyuşturucu operasyonları: 21 gözaltı

AA

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

AA'nın haberine göre; 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 22,37 gram eroin, 25,43 gram sentetik uyuşturucu, 8,19 gram esrar ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.