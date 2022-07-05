Van'da UYAFA Cup heyecanı yaşandı

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi’nin (UYAFA) spor yapmak isteyen çocuklara verdiği destek devam ediyor.
Ulusal ve Uluslararası birçok temsilcilikleri bulunan UYAFA, Van’daki ilk Futbol Okulunu açtı. Açılan futbol okullarında yetişen çocuklar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da düzenlenecek gelişim liglerinde kendini gösterme şansı yakalayacak.
Şırnak’ta 25-31 Mayıs'ta gerçekleşen UYAFA Cudi Cup Futbol Turnuvası'nın ardından bu kez de Van’da Van Gölü Cup Futbol Turnuvası düzenlendi.
"ÇOCUKLAR, SONUÇLARDAN ÖNEMLİDİR"
Van’daki ilk Futbol Okulunun açılışında Van Gölü Cup Futbol Turnuvası düzenlendi. 1 Temmuz’da başlayan ve 4 Temmuz’da oynanan Turnuvaya, Van’ın yanı sıra, Şanlıurfa, Kars ve Şırnak'tan gelen takımlar katıldı. ‘Çocuklar Sonuçlar Önemlidir’ sloganıyla yapılan organizasyonda çocuklar, hem tanışıp kaynaşırken hem de yeteneklerini sergileme fırsatı yakaladı.
Erzurum’da, gelecek yıl düzenlenecek olan ve 24 ülkeden sporcu çocukların katılacağı UYAFA Palandöken Cup Futbol Turnuvası’na ön hazırlık niteliği taşıyan turnuvaya Van halkı büyük ilgi gösterdi.
ÖZCAN ŞİMŞEK, ÇOCUK VE AİLELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Van Gölü Cup Futbol Turnuvası’nda açıklamalarda bulunan UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Geleceğin için sağlıklı beslen, haraketli yaşa, toprağını işle ve suyunu israf etme” ilkesini benimseyen UYAFA’nın Van’da açılan futbol okulu açmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Farklı şehirlerden Van Gölü Cup’a katılan takımlarda yer alan çocukların yeteneklerini sergileme şansı bulduğunu ifade eden Özcan Şimşek, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımızın aileleri başta olmak üzere desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Türkiye Futbol Federasyonumuza, Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine, UYAFA VAN İl temsilcimiz Kutalmış Çiftcioğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.
ALİ GÜNEY: ŞAMPİYON ŞIRNAK TAKIMINA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ
UYAFA Palandöken Cup Genel Koordinatörü Ali Güney ise, UYAFA Palandöken Cup 2023 kapsamında ülkemizi temsil edecek olan Şırnak takımına UYAFA ailesi olarak her zaman destek olacaklarını söyledi.
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