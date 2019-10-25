İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen bir teröristin 600 bin lira ödülle turuncu listede aranan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, "Argeş Çiya" kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle gri listede yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, "Ali Miksi" kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.