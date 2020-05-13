Van'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Asker Sirici (57) yönetimindeki traktör, İstasyon Mahallesi'nde bir dondurma kamyonetiyle çarpıştı.Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada, çarpmanın şiddetiyle düşerek traktörün altında kalan Sirici ağır yaralandı.Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Sirici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından traktör ve kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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