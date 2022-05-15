Van'da 'torbacı' operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Van merkez, Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde düzenlenen operasyonla haklarında gözaltı kararı verilen M.Ç., T.G., S.A., N.Ç., E.T., K.S., M.Z.A., U.B., İ.Y. ve İ. Y. isimli 10 şüpheli yakalandı.

İHA'nın haberine göre; narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda 752 gram metamfetamin, 15 gram toz ersar, 24 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada; yakalanan 10 şüphelinin, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldukları, dosya kapsamında bugüne kadar toplamda 14 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.