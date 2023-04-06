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Van'da "torbacı" operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 06.04.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da
Van'da "torbacı" operasyonları: 11 gözaltı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 31 Mart-6 Nisan'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4 kilo 973 gram afyon sakızı, 2 kilo 317 gram esrar, 5,28 gram eroin, 83,75 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 3'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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