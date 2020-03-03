Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depo alanlarının tespiti amacıyla Esenyamaç Mahallesi'nin Tutuklu mezrası kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Uzman Jandarma 4 Kademeli Çavuş Emrah Ceylan (2020-36)" adı verilen operasyonda, tespit edilen sığınaklarda 2 kalaşnikov piyade tüfeği, av tüfeği, 11 el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 el bombası fünyesi, çok sayıda mühimmat ve tıbbi malzeme bulundu.

Delil niteliğindeki malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.