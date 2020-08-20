Van'da son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti imha edildi

AA

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat Müdürlüğü Gıda Kontrol ve Denetim ekiplerince denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçede bulunan bir depoda yapılan aramada, son kullanma tarihi geçmiş 2 ton tavuk eti bulan ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi.

Halk sağlığını tehdit eden gıdaları tutanakla teslim alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediyeye bağlı ekipler, 2 ton beyaz eti kontrollü bir şekilde imha etti.

İşletme sahibine Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye tarafından ilgili kanun gereği cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, vatandaşlardan, ürün satın alırken son kullanma tarihine dikkat etmelerini, tarihi geçmiş ürünleri satın almamaları ve satışı yapanları da 174 gıda denetim hattı ile belediyeye şikayet etmelerini istedi.