Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 453 kişiye para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığının 21 Nisan Salı günü yayımladığı genelgeyle, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ekipler, uygulamanın başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası uyguladı.