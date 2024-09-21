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        Haberler Gündem Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

        Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

        Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:22
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        Van'da sağanak sele yol açtı
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        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün il genelinde başlayan sağanak yer yer şiddetini arttırdı.

        Saray ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

        Derelerin taşması sonucu, birçok evi su bastı, araç ve bahçeler zarar gördü.

        Belediye ekipleri, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye emek için çalışma başlattı.

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        #Van sağanak
        #haberler
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