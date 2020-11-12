Van'da sahil yolunun birinci etabı tamamlandı

AA

Tuşba Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında hayata geçirilen proje kapsamında 5 bin 300 metre kara yolu, bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı.Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeyi markayı şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yeni projeleri hayata geçirirken kentin öz kimliğini de korumaya çalıştıklarını anlatan Akman, "Hizmetlerimizi yaparken hep bu doğrultuda hareket ettik. Bir belediyenin hizmetlerindeki önceliklerinden biri de yoldur. Yol medeniyettir. Yolun olmadığı yerde medeniyetten bahsetmek mümkün değil." dedi.

Projenin ilçeye değer kattığını ifade eden Akman, şunları kaydetti:

"Sahil Yolu Projesini çok önemli buluyoruz. Yolumuz yaklaşık 5 bin 300 metre uzunluğunda. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsüne bağlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Millet Bahçesi olma özelliğine sahip olan ve yakın zamanda başlayacak Tuşba Millet Bahçesi Projemizi çevrelemekte. Ana yollara alternatif olan sahil yolumuza paralel bisiklet ve yürüyüş yolları da tamamlandı. Van halkı uzun yıllardır hayalini kuruyordu. Bu projeyi tamamlamak bize nasip oldu. Tuşbalılara ve tüm Van halkına hayırlı olmasını diliyorum."