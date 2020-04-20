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Van’da ölümcül salgın koronavirüsü yenenler gün geçtikçe çoğalıyor. Kentte ilk etapta korona virüsü yenerek taburcu olan 3 kişi, kritik durumda olan hastalar için umut oldu. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan laboratuvarda hematoloji ve mikrobiyoloji uzmanların denetiminde, korona virüse karşı antikor tedavisine başlandı.

Meral Yıldız’ın haberine göre merkez, koronavirüsü yenenlerden alınan plazma örneklerinden ayrıştırılan antikorların hastaların bağışıklık sistemine verilerek vücudun savunma mekanizması geliştirmesini sağlamayı amaçlayan tedavi yöntemi, hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren kişilerin iyileştirilmesini amaçlıyor.

“3 HASTAMIZDAN PLAZMA ALINDI”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tedaviyle ilgili açıklamada bulunarak, üniversitede Türkiye’de belli sayıda merkezde uygulanan plazma tedavi sürecini başlatmış olduklarını belirtti.

İlk aşamada Kovit-19 hastalığını geçirerek iyileşmiş 3 hastadan plazma alındığını ifade eden Rektör Şevli, “Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu algoritmalar doğrultusunda Van YYÜ Tıp Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak hematoloji, mikrobiyoloji ve başhekimliğimiz güzel bir çalışma sergilediler. Kovit-19 hastalığını geçirerek iyileşmiş 3 hastamızdan plazma alındı. Hastalığı ilerlemiş hastalarımızda son çare olarak plazma tedavisini uygulayacağız. Ben bu anlamda, Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman, Van YYÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Parlak ve , Van YYÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Esen’e teşekkür ederim” dedi.

“VAN’DAKİ İLK 3 PLAZMAYI ÜRETMİŞ BULUNMAKTAYIZ”

Merkezin Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise Kovit-19 salgınında yoğun bakımına düşmüş, ventilatöre ihtiyacı olan ve genel durumu kötü olan hastalarda plazma transfüzyonu tedavisi yapıldığını belirterek, “Bu tedavi ülkemizde birkaç merkezde sürdürülmektedir. Bizler de bu işlemi başlattık. Kan merkezimizde hematoloji ve mikrobiyoloji hocalarımızın denetimde Van’daki ilk 3 plazmayı üretmiş bulunmaktayız. İnşallah hastalarımız bu plazmaya ihtiyaç duymadan iyileşirler. Bizlerde ilin akademik bilimsel üst kurulu olarak plazmalarımızı hazırladık ve ilimizin Kovit-19 salgınında çaresiz kalmadığını, hocalarımızın gayretiyle göstermiş olduk” diye konuştu.

“KONVELESAN PLAZMA YÖNTEMİ GELENEKSEL BİR TEDAVİDİR”

Plazmanın korona virüs tedavisinde kullanılan alternatif tedavilerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman da “Van’da çok sayıda taburcu olan hastamız var. Konvelesan plazma tedavisini karşı karşıya olduğumuz virüs tedavisinde alternatif tedavilerden bir tanesidir. Konvelesan plazma yöntemi geleneksel bir tedavidir. Hastalığı yenen hasta bu süreçte antikor geliştiriyor. Dolayısıyla bu düşmanı tanıyor ve nasıl yeneceğini biliyor. Sağlık bakanlığının belirlemiş odluğu kriterlere uyan hastalara bu donörlerden aldığımız plazmayı transfer ediyor ve iyileşmelerine katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştuklarını ifade eden bağışçı Yahya Karadağ, Mehmet Selim Hakverir ve Ömer Kurt isimli vatandaşlar ise plazma tedavisi için bağışta bulunarak insanların hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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