Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Gürpınar İlçesi kırsalında 8 Aralık tarihinde operasyon icra gerçekleştirildi.

İcra edilen operasyonda 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.