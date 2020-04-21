DHA

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi için Çatak ilçesi kırsalında, 'Kapan-Şehit J.Uzm.Çvş Özgür IŞIK' adıyla operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 lav silahı, 1 antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.