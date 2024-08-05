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        Haberler Gündem Güncel Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:56
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          Bahçesaray'ın Bağcılar Mahallesi'nde Muhsin Dalyan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        • 2

          Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenip takla attı.

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          Kazada, otomobilin sürücüsü Muhsin Dalyan ile yanında bulunan 3 yakını yaralandı.

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          Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, itfaiyecilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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          Van'a sevk edilen ve tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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