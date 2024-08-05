Van'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
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Bahçesaray'ın Bağcılar Mahallesi'nde Muhsin Dalyan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenip takla attı.
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Kazada, otomobilin sürücüsü Muhsin Dalyan ile yanında bulunan 3 yakını yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, itfaiyecilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Van'a sevk edilen ve tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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