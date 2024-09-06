Van'da Osmanlı dönemine ait pazar yeri ortaya çıktı

Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda yapılan çalışmalarda yanmış evrak ve kumaş parçaları, cam bilezik parçaları, boncuk, bronz sikkeler, seramik tabaklar, tütün lüleleri bulundu, Osmanlı'nın pazar yeri de ortaya çıkarıldı. Urartu döneminden Osmanlı'nın son dönemine kadar yerleşim yeri olarak kullanılan şehrin önemli bir alan olduğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu şöyle konuştu:

"Eski Van Şehri, Urartu’dan Osmanlı'nın son dönemlerine kadar aslında kentin tarihinin kesintisiz olarak yaşandığı alanı oluşturuyor. Bu alan bir tarihi kent, bir ören yeri. Ve burada çok farklı kültürlere devletlere ait hem mimari dokular hem de kültürel tarihi ilgilendirecek farklı ipuçları söz konusu. 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün resmi izinleri ve destekleri doğrultusunda Van YYÜ adına başkanlığımda bir ekip tarafından arkeolojik kazılara başlandı. Biz bu kazılarımızı Hüsrev Paşa Hanı'nın batısındaki alanda toprak altında kalan zeminin gün yüzüne çıkarılması maksadıyla gerçekleştirmeye başladık. Ve yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda 1,5 metre derinliğe kadar inmiş durumdayız."