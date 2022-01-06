Van'da mesire alanları beyaza büründü

Hüsamettin Aydemir ise yeşil ve beyazın buluştuğu manzaranın insana huzur verdiğini belirterek "İnsanlar buraya aileleriyle güzel zaman geçirmek için geliyor. Yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Bir yanda çam ağaçlarının yeşil tonları bir yanda da bembeyaz kar örtüsü. Çok güzel bir manzara var" diye konuştu.