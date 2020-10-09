Van'da "memur yapma" vaadiyle 5 kişiyi dolandıran kişi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine 5 dolandırıcılık olayının faillinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kendisini üst düzey kamu görevlileriyle ilişkili gibi gösteren N.G'nin, devlet memuru yapma vaadiyle 5 kişiden 500 bin lira aldığını, taklit imzalarla kamu hizmetlerine atandıklarına dair sahte belgeler düzenleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde gözaltına alınan N.G, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.