İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara tespit edildi. Mağarada gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, mağara ile birlikte imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.