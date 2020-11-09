Van'da Kovid-19'u yenen hastalardan sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti

Özalp Devlet Hastanesi pandemi servislerindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen hastalar, hastaneye giderek iyileşmeleri için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Hastanedeki tedavi süreçlerinde doktor ve hemşirelerin kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirten hastalar, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını ifade ettiler.
Koronavirüse yakalandıktan sonra solunum yetmezliği nedeniyle Özalp Devlet Hastanesinde tedaviye alınan 70 yaşındaki kanser hastası Latif Berzek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Sağlık çalışanlarının büyük gayretleri sonucu koronavirüsü yendiğini anlatan Berzek, "İyileştim. Kendimi iyi hissediyorum. Üç kardeş virüse yakalandık. Üçümüz de koronavirüsü yendik. Kanser hastasıyım ve çok şükür koronavirüsü yendim. Herkes sağlığına dikkat etsin. Burada doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, süreci çok iyi yönetiyor. Bu eller bizi sağlığımıza kavuşturdu. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.
Hastalığı yenen Bilal Böyük ise emeklerinden dolayı doktorlara teşekkür ederek, "Koronavirüse yakalandığımda yürüyemiyordum bile. Sağ olsun hocalarımız beni servise yatırdı. Bugün çok şükür iyiyim. Pandemi servisinde çalışan tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Pandemi servisinde çalışan Aile Hekimi Dr. Ercan Kara da hastanedeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan hastaların teşekkür etmek amacıyla kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.
Hastaların sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kara, şöyle konuştu:
"Onları sağlıklı gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Salgını çok ağır geçiren hastalarımız oldu ama çok şükür atlattılar. Hastalarımızın sağlığına kavuşup gelip teşekkür etmeleri bizi çok duygulandırıyor. Pandemi servisinde özverili çalışan fedakar sağlıkçıları tebrik ediyorum. Bizi ziyaret eden hastalarımıza da nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."
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