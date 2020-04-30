Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 8 kişi alkışlarla taburcu edildi

Muhtarın İstanbul'dan gelen kişileri görevlilere bildirmemesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ilçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 testleri pozitif çıkan hastaların tedavisi sürüyor. Başkale Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanan 8 hasta, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Başkale İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı saha tarama ekiplerinin ilçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'nde Kovid-19 taramalarını titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kovid-19 rehberi doğrultusunda şüpheli olan tüm mahalleliden numune alındığını belirten Sünnetçioğlu, "Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ildeki hastanelerde tedavi altına alındı. Başkale Devlet Hastanemizde tedavisi tamamlanan 8 kişi 28 Nisan'da taburcu edilmiştir. Örmetaş Mahallesi'nde saha çalışmalarımız devam etmektedir. Tedavi süreçlerinde yoğun emek sarf eden sağlık ekiplerime teşekkür ediyorum."