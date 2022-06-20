Van'da korkutan deprem!

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Muradiye ilçesinde saat 17.56 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

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