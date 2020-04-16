Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı

Karla mücadele ekipleri, kışın kar ve tipi nedeniyle kapanan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapamadı.

Çığ tehlikesinin geçmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi.

Zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açmayı başardı.