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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Van'da kar esareti! 429 yol kapandı

        Van'da kar esareti! 429 yol kapandı, uçak seferleri rötar yaptı

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'da 429 yol kapandı. Kentte ayrıca uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:45 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:47
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        Van'da kar esareti! 429 yol kapandı
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        Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçak seferleri ise rötar yaptı.

        İHA'nın haberine göre Van şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

        Etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale'de 48, Çaldıran'da 41, Çatak'ta 32, Erciş'te 90, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 109, Muradiye'de 32, Tuşba'da 35 ve Bahçesaray'da ise 1 olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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        UÇAK SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

        Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti.

        Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kapalı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiğini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yağışların akşam saatlerine kadar Hakkari, Bitlis'in doğusu ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olmasının tahmin edildiğini bildirdi. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi konusunda da uyarılarda bulunuldu.

        Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yaz mevsiminde kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu ifade etti.

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