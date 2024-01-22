Van'da trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Giriş: 22.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:08
Van-Doğubayazıt kara yolu Açıkyol Mahallesi mevkisinde kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.