Van'da izolasyon kurallarına uymayan 226 kişi yurtlara yerleştirildi

AA

Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve kurum müdürleriyle Kovid-19 denetimi yaptı.

İpekyolu ilçesi Suvaroğlu Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bilmez, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Maske, mesafe ve temizliğe riayet edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Bilmez, "Tüm ilçelerimizde denetimler yapılıyor. Pandemi sürecini geçen Kurban Bayramı'na kadar çok güzel yönettik. Halkımız kurallara uydu ama bayramdan bu yana vakalarımızda ciddi bir artış oldu." dedi.

Son haftalarda tedbirler sayesinde bu artışın kontrol altına alındığını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Hem hasta sayılarımızda hem de entübe edilen hastalarımızda azalma oldu. Denetimlerimiz 24 saat esasına göre devam edecek. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkeziyle izole edilen kişilerin takibi yapılıyor. Hastalar evlerinde muayene ediliyor, numuneleri alınıyor. Gerektiğinde bu hastalar 112 araçlarıyla hastaneye sevk ediliyor. Bir ay önce günlük yaklaşık 2 bine hasta acil servislere gelirken şimdi bu sayı 500'ün altına düştü. Vatandaşlarımızdan hastanelere gitmemelerini, çağrı merkezlerini aramalarını ve orada verilen tavsiyelere göre hareket etmelerini istiyoruz."

Tedbirlere uyulması durumunda normal hayata daha erken geçileceğini vurgulayan Bilmez, "İzole olması gerektiği halde kurallara uymayıp seyahat eden, çarşıya çıkanları da yapılan denetimlerde yakalıyoruz. Şu ana kadar 226 kişiyi tespit ederek yurtlara yerleştirdik. Bunların üçte biri pozitif vaka, üçte ikisi de temaslı kişiler. Sağlık birimlerimiz Kovid-19'a karşı seferber olmuş vaziyette. Emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerimiz denetimlerini ciddi oranda artırdı." diye konuştu.