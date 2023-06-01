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Van'da iki aile arasında kavga: 14 yaralı

Van'da aralarında husumet bulunan iki ailenin taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgasında 14 kişi yaralandı

Giriş: 01.06.2023 - 06:30 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da iki aile arasında kavga: 14 yaralı
AA

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 14 kişi yaralandı.

Geçen hafta bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki ailenin tarafları, İskele Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.

HASTANEDE YENİDEN KAVGA ETTİLER

Olayı duyarak hastaneye giden iki ailenin yakınları, hastane bahçesinde yeniden kavga etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada iki taraftan 11 kişi daha yaralandı, bazı araçlar hasar gördü.

TOPLAM 14 KİŞİ YARALANDI

İki kavgadaki toplam 14 yaralı, farklı hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hastane çevresinde önlem aldı.

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