DHA

Van'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı kurum kantinlerinde ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, irtikap, zimmet ve görevi kötüye kullandıkları belirlenen, aralarında kamu personelenin de bulunduğu 18 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü kamu personeli, 3'ü Van ilinde faaliyet gösteren firma sahipleri olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.