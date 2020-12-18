Van'da husumetli aileler barıştırıldı

İlçeye bağlı Sarıharman Mahallesi'nde ikamet eden Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında 2014 yerel seçimlerinde muhtarlık adaylığı sürecinde yaşanan ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan husumettin sona erdirilmesi için "barış töreni" düzenlendi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı törende aile fertleri sosyal mesafe kurallarına uyularak bir araya getirildi. Okunan duanın ardından taraflar Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.
Bilmez, burada yaptığı açıklamada, Akyavuz ve Ayaz aileleri arasında dinin, insanlığın istemediği acı bir olayın yaşandığını anımsattı.
Kan davası gütmek ve bu dava üzerine savaşmanın dünyanın en kolay işi, ancak onu barışla sonuçlandırmanın da en zor iş olduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:
"Kan davasını barışla sonlandırmak yiğitlerin, erkeklerin ve hayırseverlerin işidir. Erkeklik kavga etmek değildir. Erkeklik barış yapabilmektir, kardeş olabilmektir, komşu olabilmektir, birlikte yaşayabilmektir. İnsanları iyiliğe teşvik etmektir, insanları kötülükten alıkoymaktır. Mahalle muhtarlarımız, Belediye Başkanımız, ilçe Başkanımız, Kaymakamımız ve İlçe Jandarma Komutanımız 6 yıldır devam eden fitnenin son bulması için araya geldiler. Hazreti Resulullah bütün kan davalarını ayağının altına aldığı gibi bu kan davasını da ayağımızın altına almak için Kur'an'ın hakimliğinde, misafirlerimizin, köylülerimizin şahitliğinde birbirimize söz verdik ve bu kötülüğü aramızda kaldıracağız. Bir daha deşmeyeceğiz. Fitnecilere, fesatçılara ve şeytanlara fırsat vermeyeceğimize dair birbirimize Kur'an'ın hakemliğinde söz verdik. Ben birbirlerine bu sözü verenleri tebrik ediyorum. Bu barışın cuma yüzü hürmetine kalıcı olması, bölgedeki bütün kötülüklerin, şerlerin, şiddetin, terörün yok olmasına da vesile olmasını diliyorum."
Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, kurum amirleri, mahalle muhtarları, bölgenin tanınmış kanaat önderleri, Ayaz ve Akyavuz aileleri katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!