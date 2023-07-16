Van'da husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Erciş'te husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Giriş: 16.07.2023 - 21:38
Tepedam Mahallesi Topraklı mezrasında aralarında husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada 17 yaşındaki V. D. yaşamını yitirdi, yaralanan 11 kişi Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.