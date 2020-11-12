Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu

Van'ın Gürpınar ilçesinde harabe evde yaşayan Yılmaz ailesi, belediye tarafından yaptırılan yeni eve yerleştirildi.

12.11.2020 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Van'da harabe evde yaşayan aile sıcak yuvaya kavuştu
AA

Akpınar Mahallesi'nde damı ve kapısı olmayan evde zor şartlarda yaşamını sürdüren 10 nüfuslu ailenin durumunu öğrenen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aileye yardımcı olmak için çalışma başlatılması talimatı verdi.

Bunun üzerine ailenin kışı bir yuvada geçirmesi için harekete geçen belediye ekipleri, eski evin yerine yenisini inşa etti.

Kısa sürede tamamlanan ev, Yılmaz ailesine teslim edildi.

Belediye Başkanı Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Sosyal projelerle devletin sıcak yüzünü ve şefkatini muhtaç ailelere hissettirmeye çalıştıklarını vurgulayan Tanış, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin yüreklerine dokunan böyle çalışmaları yapmak bizlerin insanlık vazifesidir. Daha öncede ilçemizde yer alan birçok ihtiyaç sahibi ailemize ev inşa ettik. Bu, Ak Belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin görev ve sorumluluğudur. Bu görevimizi ifa etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Görev sahamızda bulunan muhtaç ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Yeni evin ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Zeytin Yılmaz ise "Daha önce evimiz yoktu. Şimdi yeni evimize girdik. Allah razı olsun. Siz bize yeni ev kurdunuz, Allah da sizi cennetine kabul etsin. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Salgınla ilgili o açıklamalara sert çıkt
Salgınla ilgili o açıklamalara sert çıkt
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber
Aşk iddialarını ti'ye aldı! Murat hemen paylaştı
Aşk iddialarını ti'ye aldı! Murat hemen paylaştı
Korona testi yaptırdığı anları videoya çekti! Binlerce kişi izledi
Korona testi yaptırdığı anları videoya çekti! Binlerce kişi izledi
Açık alanda sigara yasağı
Açık alanda sigara yasağı
Biden'ın ekibinden salgını durdurmak için 'kapanma' tavsiyesi!
Biden'ın ekibinden salgını durdurmak için 'kapanma' tavsiyesi!
Çamlıca'daki son kule de sökülüyor
Çamlıca'daki son kule de sökülüyor
Alperen'in katiliyle ilgili flaş gelişme!
Alperen'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X