75 depremzedeye konut teslimi yapıldı

DHA

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, İran'ın Hoy kentinde geçen 23 Şubat 2020'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu.

En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar'da 8 kişi, Gelenler Mahallesinde ise 2 kişi olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından TOKİ tarafından geçen yıl yapımına başlanan 75 konut ve 16 ahır hak sahiplerine teslim edildi. Konutlarına kavuşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadı.

HAK SAHİPLERİNE ANAHTARLARINI, İLÇE KAYMAKAMI TESLİM ETTİ

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ile Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, mahalleye giderek, konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim edip, hayırlı olması temennisinde bulundu. Van AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, 2020 yılında Başkale'de meydana gelen depremde, evleri hasar gören vatandaşlar için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu söyledi.

DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR

Körpeş, Ülkemiz deprem bölgesinde. Bu nedenle konutlar depreme dayanıklı olarak yapıldı. İzmir’de denize sıfır Bayraklı ilçesinde ne yapıldıysa, sınırın sıfır noktasında 220 rakımdaki Başkale ilçemizde de aynısı yapıldı. Bugün 75 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. İkinci etap ihalemiz tamamlandı. En kısa zamanda da ikinci etap konutlarımızı bitirerek, vatandaşlarımıza teslim edilecek dedi.

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan ise depreme dayanıklı olarak yapılan yeni konutlara kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ederek, Gerçekten çok mutluyuz. Konutlarımızın anahtarlarını bugün teslim aldık. Hayal edemeyeceğimiz evler yapıldı bize. Evlerimiz hepsi villa gibi. Köylülerim ve depremzedeler adına çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin diye konuştu. Hak sahibi Ahmet Arslan da Devletimiz bize sahip çıktı, konut yaptı. Çok mutluyuz. Konutlarımız çok güzel oldu, çok beğendik. Bunun yanında ahırlarımız da yapıldı. Hayvanlarımızı çadırlarda barındırıyorduk, hayvanlarımız da sıcak yuvaya kavuştu. Allah yetkilerden razı olsun dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen yıl Özpınar Mahallesi ziyaretinde kendisine ücretsiz ev sözü verilen ve kimsesi olmaya Sinem Arslan'a da (80) konutun anahtarı teslim edildi. Büyük mutluluk yaşayan Arslan, yetkililere teşekkür etti.