AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 11-17 Ekim tarihleri arasında il genelinde 9 operasyon gerçekleştiren ekipler, 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yaptı.

​​​​​​​Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 73 bin 839 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.​​​​​​​