Van'da göçmen kaçakçılığı: 7 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 7 operasyon gerçekleştirildi. ​​​​​​​Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 17 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Suçta kullanılan 4 araca el konuldu, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.