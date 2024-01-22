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        Haberler Gündem Van'da geçen hafta 38 kilogram esrar ele geçirildi - Güncel haberler

        Van'da geçen hafta 38 kilogram esrar ele geçirildi

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 38 kilogram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:29
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        Van'da 38 kilogram esrar ele geçirildi
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 15-21 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 50 operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda 38 kilogram toz esrar, bir gram sentetik uyuşturucu, 5 litre kaçak alkol, 160 litre kaçak akaryakıt, 7 cep telefonu ve 5 bin 130 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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