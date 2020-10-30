Van'da fedakar öğretmenler görev yaptıkları okulu eğitime hazır hale getirdi

İçenin Yunus Emre Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı.
Eksiklikleri olan okulları için önce malzeme temin eden gönüllü öğretmenler, okulun duvarlarını boyadı, sıraları onardı ve sınıfları süsleyerek eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.
Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ümit Karaman, yaptığı açıklamada, öğretmen arkadaşlarıyla gönüllü olarak okulun eksikliklerini tamamladıklarını söyledi.
Okulu el birliğiyle eğitim ve öğretime hazır hale getirdiklerini belirten Karaman, "Sıralarımızı zımparaladık. Pencerelere macunlarını çektik, duvarları boyadık. Tadilat çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü öğretmenliğe aşık insanlarız. Ulu önderimiz Atatürk'ün dediği gibi 'yeni nesil bizim sırtımızda yükselecek." dedi.
İngilizce Öğretmeni Özlem Yıldırımdan da salgın nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğrencileri için kolları sıvadıklarını ifade etti.
Birer işçi gibi çalıştıklarını anlatan Yıldırımdan, "Sadece erkek öğretmenler değil biz kadın öğretmenler olarak da bu işe el attık. Keşke bu yıl böyle olmasaydı. Salgın sürecini lehimize çeviriyoruz." şeklinde konuştu.
Beden Eğitimi öğretmeni Sinan Doğan ise "Okulumuzun tadilatını yaptık, çok güzel oldu. Sonucuna baktığımız zaman 'iyi ki de yapmışız' diyoruz. Okulumuzdaki boya badana işlerinden sonra diğer eksik kalan işleri de yapacağız." ifadelerini kullandı.
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