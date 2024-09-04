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        Haberler Gündem Güncel Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

        Van-Erciş kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:20
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          Van-Erciş kara yolunun 60'ıncı kilometresinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İstanbul plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Van plakalı otomobil çarpıştı.

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          Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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          Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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          Jandarma ekipleri, başka kazaya sebebiyet verilmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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          İncelemenin ardından cenazeler ve araçlar yoldan kaldırıldı.

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          Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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