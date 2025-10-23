Habertürk
        Van'da evde tutulan kurt kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Van'da evin bahçesinde kapalı alanda tutulan kurt kurtarıldı

        Van'da jandarma ekipleri, bir kişinin evinin önünde kapalı alanda tuttuğu kurdu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:56 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:56
        Van'da evde tutulan kurt kurtarıldı
        Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kurdun doğal yaşam alanından alıkonularak, kapalı alanda tutulduğunu gösteren görüntüleri tespit etti.

        Jandarma ekipleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile koordineli yürütülen çalışma sonucu, görüntülerin Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan H.K. (17), isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

        Adrese giden ekipler kapalı alanda tutulan kurdu muhafaza altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        #yerel haberler
        #van haberleri
        #kurt
        #Son dakika haberler
