Van'da Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı´na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.