Gökyüzü etkinliği 10 bin kişiyi buluşturdu

Van'da ilk defa düzenlenen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği", Türkiye'nin dört bir yanından 10 bin gökyüzü meraklısını bir araya getirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek verdiği etkinlik, TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Van Gölü kıyısındaki Edremit ilçesinde tamamlandı.
Etkinlik için katılım çağrısının ardından 2 binden fazla kişi başvurdu. Kura çekimi sonucu 650 kişi etkinlik alanına kurulan çadırlarda kalarak gece boyunca gözlem yapabilmeye hak kazandı. Etkinliğin ikinci ve üçüncü günü "Halk Günü" olarak belirlendi ve Fidanlık Parkı'nda kurulan 5 ayrı istasyonda yaklaşık 10 bin kişi, gökyüzü gözlemi yapma olanağı buldu.
Fidanlık Parkı'ndaki Van Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gece de katılımcılarla gökyüzü gözlemi yaptı.
Varank, Van'da böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olmasından, çocukların aileleriyle birlikte bu etkinliğe yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Aldığımız rakam turnikelerden 10 bin geçiş olduğu yönünde. Yani 10 bin gökyüzü, uzay, teknoloji meraklısı Van'da bizim etkinlik alanımızı ziyaret etti." ifadelerini kullandı.
Van'daki gelişmelere dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:
"Van, geleceği parlak şehirlerimizden biri. Son dönemde yaptığımız yatırımlarla istihdamda sıçrama yakalayan şehirlerimizden bir tanesi. Tabii ki Van'ın ekonomisini kalkındırırken buraya katma değerli işleri getirmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu anda Van'da bir teknoparkımız var. İşte Gökyüzü Gözlem Etkinliği'miz ile bilimi, teknolojiyi buraya getiriyoruz. Dolayısıyla Van inşallah bundan sonraki etkinliklerde de bize ev sahipliği yapacak."
TELESKOPLA GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ
Açıklamaya göre, katılımcılar, gece boyunca da alanda kurulan 5 ayrı istasyonda 30'dan fazla teleskopla uzmanlar eşliğinde gökyüzü gözlemi gerçekleştirdi.
Etkinlik boyunca bilim insanları, öte gezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıma, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi. Etkinlikte, "Gökte Ne Var?", "Yere Yakın Geçiş Yapan Astroitler", "Yıldız Örtülmeleri", "Uzay Havası", "Pulsarlar ve Karadelikler", "Kutup Araştırmaları" gibi farklı başlıklarda katılımcılara sunum yapıldı.
Vanlıların yanı sıra birçok ilden gelen gökyüzü meraklıları, etkinliğin yapıldığı parkın içine kurulan stantları gezdi, çocuklar da "Deneyap Atölyeleri"nde becerilerini sergiledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Halk Günü"ne Vanlılar büyük ilgi gösterdi. Van Valisi Ozan Balcı ile eşi Sonay Balcı da bu günde Vanlılar ile bir araya geldi.
Fotoğraf AA
KADRİYE DİKEN DE KATILDI
Etkinlikte, sunucu Pelin Çift'in moderatörlüğünde "Geçmişten Geleceğe Uzay" başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ndeki açıklamalarıyla büyük ilgi çeken Kadriye Diken isimli vatandaş da katıldı.
Bakan Varank'ın uzay merakıyla ilgili videosunu paylaştığı Kadriye Diken, çocukluğundan bu yana gökyüzüne meraklı olduğunu bildirdi. Bakan Varank'ın davetiyle Van'a geldiğini kaydeden Kadriye Diken, "Herkes merakının peşinden gitsin. Böyle yerler hazine gibidir. Zerzevan'da bana 'Hazine mi bulacaksın?' diyorlardı. İlk defa Van'a geliyorum. Van gerçekten muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.
Diken, etkinlikte iki yıldız öğrendiğini belirterek, "Bir pırlanta yıldız, birisi de ölü yıldız. Bir de yıldızın etrafında çerçeve gibi bir şey var, ateş çemberi mi ne diyorlardı. Bunları küçükken hayal ediyordum ve hayalim gerçekleşti. İstiyorum ki böyle herkes kocaman hayal kursun ve hayallerini uyandırsın. Hayal kuran bir kişinin mutlaka bir gün hayali gerçek olur." değerlendirmesinde bulundu.
SIRADA ERZURUM VE ANTALYA VAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent'te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ni Anadolu'nun farklı şehirlerine yayma kararı almıştı. Geçen yıl Diyarbakır'da Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır ve Van'ın ardından 22-24 Temmuz'da Erzurum'da ve 18-21 Ağustos'ta Antalya'da yapılacak.
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