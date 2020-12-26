Van'da dondurucu soğukta karla mücadele

Hava sıcaklığının sıfırın altında 39 dereceye kadar düştüğü Suveren Mahallesi yolunda karla mücadele eden belediye ekipleri, 2 iş makinesinin yakıt deposunun donması nedeniyle çalışmayı sürdüremedi.

Tüm uğraşlara rağmen iş makinelerini çalıştıramayan operatörler, yetkilerden yardım istedi.

Bölgeye gelen destek ekiplerinin yakıt depolarını ısıtarak çözmesi sonucu araçlar yeniden çalıştırıldı.

Ekipler, dondurucu soğukta kapalı bulunan mahalle statüsündeki köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.