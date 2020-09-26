Van'da dere yatağına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin bulundu

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Başkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Böğrüpek Mahallesi'ndeki dere yatağında arama yaptı.

Dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış 3 çuvalda 70 paket halinde 71 kilo 453 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyu saklayan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.