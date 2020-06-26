Van'da depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Kızılayınca ağır hasarlı yapıların bulunduğu Gürpınar ilçesindeki Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı sürüyor.
Gürpınar Kaymakamlığı ve belediye ekipleri de evlerine giremeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri dağıttı.
Depremin hemen ardından mahalleye ulaşan AFAD, jandarma ve İHH ekipleri depremzedeler için getirilen 202 çadırın kurulumu için çalışmalarını sürdürüyor. Ağır hasarlı ev sahipleri, ekiplerce kurulan çadırlara yerleştirilmeye başlandı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de hasarın oluştuğu 15 kırsal mahallede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
- "Tüm kurumlarımızla seferber olmuş durumdayız"
Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletim tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında yer aldığını söyledi.
Depremde can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Sayar, şöyle konuştu:
"Deprem bölgesinde her gün 3 öğün olmak üzere 5 bin kişilik sıcak yemek ikramı başlattık. Vatandaşlarımızın barınmaları için de 202 çadırın kurulumu devam ediyor. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımız için seferber olmuş durumdayız. Yardımlarımız sürüyor. Bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Vatandaşımızın yanındayız."
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da can kaybı yaşanmadığı için mutlu olduklarını söyledi.
Tanış, "Devletimizin tüm imkanları buradaki vatandaşlarımız için sunulmuştur. Bugün dayanışma ve birlik olma günüdür." dedi.
Depremden en çok etkilenen Elaçmaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Durak ise başta barınma ve yemek olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Yetkililerin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Durak, "Depremin hemen ardından başta Vali bey olmak üzere tüm yetkililer yanımızda bulundu. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.
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