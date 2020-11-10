Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklardan doğa yürüyüşü ve tırmanış

AA

Yapılan açıklamaya göre, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinatörlüğünde Vadi Doğa Sporları gönüllülerinin de katıldığı Gevaş'taki etkinlik kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 30 çocuk, doğa yürüyüşü yaptı, dağa tırmandı.Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikle ilgili açıklama yapan Eldemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların bazı sosyal etkinliklerden mahrum kaldığını vurguladı.

Çocuklar için alternatif aktiviteler düzenlediklerini aktaran Eldemir, şunları kaydetti:

"Kuruluşlarımızda kalan 30 çocukla Yuvaköy mevkisinde yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdik. Zirvede doğanın sesini dinledik. Ardından çocuklarla ip atlama, öğle yemeği ve iniş olmak üzere dolu dolu bir program gerçekleştirdik. Çocukların oldukça keyif aldığını gözlemledik. Bu tür programları yıl boyunca yapmayı planlıyoruz. Destek sunan Vadi Doğa Sporları gönüllülerine teşekkür ediyoruz."