İHA

Van’ın Muradiye ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen yaralandı.

İHA'nın haberine göre, feci kaza, saat 23.50 sıralarında ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı. Devrilip, hurdaya dönen minibüste bulunan 22 Afganistan ve 20 Pakistan uyruklu 42 göçmen yaralandı. Yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 41 göçmen ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından organizatör olduğu değerlendiren H.D. ve M.Y. adlı şüpheliler, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.