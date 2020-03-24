Van'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, ana cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 100 kişilik ekiple kent merkezinde dezenfeksiyon çalışması başlattı. İnsanların yoğun kullandığı Kazım Karabekir, Cumhuriyet, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, İkinisan, Zübeyde Hanım caddeleri ile bankamatikler, otobüs durakları, çöp konteynerleri ile iş yerlerinin giriş camları ekiplerce dezenfekte edildi.
Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüse karşı gece gündüz mücadele ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, virüsün kontrol edilmesi için vatandaşlara evlerinden çıkamamaları uyarısında bulundu.
Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu yaşamın olduğu her alanda en üst düzeyde önlemler aldıklarını vurgulayan Allahverdi, şöyle konuştu:
"Bugün kent merkezindeki ana caddeler ile iş yerlerimizin girişlerinde yaklaşık 100 personelle bu çalışmayı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz, mümkün mertebe dışarı çıkmasınlar. İllaki çıkma ihtiyaçları varsa da yakın temastan kaçınsınlar. Koronavirüs, alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bizler tedbirimizi aldığımızda bu işin üstesinden kesinlikle geleceğiz. Bu çalışmalarımız toplu yaşam alanları ve insanların yaşadığı bütün alanlarda devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir."
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