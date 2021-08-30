Van'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

AA

Van Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, tören aracından protokolü ve vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.Etkinlikte, bando takımı ve halk oyunları gösterileri ile şiirler okundu.

Törene, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, askeri erkan ve gaziler katıldı.